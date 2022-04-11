Москва, , 16:04 — REGNUM Заявления о дефолте, который будто бы грозит российской экономике в ближайшем будущем, преувеличены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание первого заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова о том, что дефолта в РФ не будет и что российская экономика сможет вернуться к уровню 2021 года уже через год.

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«Заявления о дефолте, который грозит российской экономике в ближайшем будущем, действительно преувеличены, – сказала Скрыль. — Ведь дефолт по факту означает неисполнение обязательств перед заёмщиками. Как мы можем наблюдать, свои обязательства российская экономика своевременно выполняет. Кроме того, импорт из-за санкционного давления существенно сократится при постоянном росте экспортной статьи, торговый баланс страны до конца года точно будет положительным. Но, с другой стороны, российский экспорт в основном пополняется продажей энергоресурсов. Других источников расширения экспорта в условиях текущих санкций не предвидится, разве что только в сельскохозяйственном секторе».

При этом она уточнила, что говорить о восстановлении экономики до показателей уровня 2021 года преждевременно из-за того, что на геополитической арене сохраняется неопределенность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что падение российского ВВП в 2022 году может составить от 7% до 18%.

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