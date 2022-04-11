Москва, 11 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В XXI веке максимальное падение ВВП, которое испытала российская экономика, наблюдалось в 2009 году в период не слишком продолжительного мирового экономического кризиса составило только 9%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Цифра в 11% спада ВВП пока сопоставима разве с падением ВВП в 1994 году, но здесь нужно отметить, что экономический спад в России, начавшийся после распада СССР в 1992 году, продолжался пять лет непрерывно, и только в 1997 году российская экономика показала небольшой рост, который опять сменился обвалом в 1998 году.

Определённые причины для падения российского ВВП есть, и с высокой вероятностью 2022 год для российской экономики будет годом спада, но похоже, что в прогнозе слишком сгущаются краски.

Цены на нефть сейчас находятся на уровнях 2012−2013 годов, объёмы экспорта энергоресурсов даже в случае эмбарго со стороны ЕС можно без достаточно больших сложностей перенаправить из Европы в Азию, а эмбарго на российский трубопроводный газ в ближайшее время точно не случится.

Кроме того, беспрецедентные ограничения могут стать хорошим стимулом для импортозамещения, и на этот раз — в непродовольственной, в том числе, высокотехнологической, сфере.

Таким образом, государство сейчас может определить ряд приоритетов для осуществления инвестиций, как лет 10−15 назад это сделал Китай, и создавать в этих отраслях, к которым в первую очередь относится отрасли высоких технологий, здравоохранения, образования, инфраструктуры, условия для притока частного капитала, в том числе — за счёт льготного налогообложения.

Некоторые сложности могут возникать с производством оборудования, монополистами в котором являются отдельные страны или группы стран, например, микрочипов или производства оборудования для заводов по сжижению газа, но наверняка здесь можно будет рассчитывать на помощь Китая в краткосрочном аспекте, а в среднесрочном — у российских производителей может быть запас времени, чтобы создать отечественные аналоги.

Такой сценарий выглядит очень вероятным, так как российским производителям ранее препятствовало засилье импортной продукции.

А по оценкам того же Всемирного банка, реализованные национальные проекты позволят добавить России к ВВП 0,2−0,3 процентных пункта.

Сегодня из-за санкций созданы отличные условия, чтобы реализовать эти национальные проекты в ускоренном режиме, не растягивая их на десятилетия. С высокой вероятностью процент снижения ВВП в текущем году может составить от 4% до 9%», — пояснила эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сокращение ВВП России в 2022 году Всемирный банк прогнозирует на уровне 11,2%.

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