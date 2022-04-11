Ярославль, , 16:15 — REGNUM Жители Ярославской и Костромской области в 2022 году предпочли бы провести отпуск у себя на даче. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по результатам опроса в телеграм-каналах «REGNUM-Ярославль» и «REGNUM-Кострома».

Отпуск Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Всего в опросе принял участие 571 человек. Большая часть опрошенных — 22 процента, посчитали, что в этом году, ввиду выросших цен не только на выезд за границу, но и внутри страны, предпочли бы провести свой отпуск на даче. При этом ещё 19 процентов выразили мнение, что сейчас, в сложное для страны время, нет места отдыху — они не собираются в отпуск и продолжат работать.

Однако есть и те, кто собирается провести свой отдых в путешествиях — 15 процентов от проголосовавших хотели бы отправиться на юг России. Ещё 15 процентов в целом пока не имеют чёткого плана на отдых в 2022 году.

Остались и те, кто собирается выехать за границу — таких набралось 10 процентов. Рядом с ними стоят ярославцы и костромичи, которые хотели бы побывать в отпуске не в тёплых краях, а отправиться в дальние регионы — на Байкал или Камчатку.

Собираются люди и в путешествие по Золотому кольцу, посмотреть Карелию, побывать в круизе по Волге или просто отдохнуть в санатории. Пока каждому из этих вариантов набралось по 3 процента голосов.