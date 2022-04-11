Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии проведено более 6,7 млн тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 апреля.

За сутки донские специалисты провели 9150 ковидных анализов. Всего выполнено 6 млн 705,36 тыс. исследований. В настоящее время охват населения ПЦР-тестированием на 100 тыс. населения составляет 303,33.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 до минимума сократили коечный фонд. На Дону отменена большая часть ковидных ограничений, действовавшая с весны 2020 года.