Элиста, , 16:03 — REGNUM В Элисте прокуратура проводит проверку в связи с массовыми аварийными отключениями воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 11 апреля.

Прокуратура Ysia.ru

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц администрации Элисты и ресурсоснабжающей организации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования», — сказано в сообщении.

Предварительной причиной аварийных отключений стала изношенность инженерных коммуникаций.

ИА REGNUM сообщало, что тысячи жителей Элисты остались без воды в связи с коммунальными авариями 10 и 11 апреля.

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