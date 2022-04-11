Бухарест, 11 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило документ, предусматривающий введение штрафов для медицинских учреждений, не предоставляющих в единую базу минздрава страны исчерпывающую информацию о количестве заболеваний и ходе их лечения. Об этом 11 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

По словам чиновников, речь, в первую очередь, идет об инфекционных болезнях — таких как грипп и COVID-19.

«Только имея точные сведения о количестве заболевших граждан, мы можем эффективно противостоять развитию эпидемий, — говорится в сообщении ведомства. — Сокрытие подобной информации должно быть приравнено к серьезному правонарушению».

Предполагается, что медучреждения, скрывающие или не ведущие подобную статистику, будут оштрафованы на сумму в 5000 леев ($1,1 тыс.).