Сеул, , 16:03 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено запустить первый разведывательный спутник отечественного производства на ракете американской компании SpaceX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Запуск ракеты Falcon 9 SpaceX-Imagery

Согласно опубликованным данным, запуск состоится в рамках проекта по выводу на орбиту пяти разведывательных спутников к 2025 году.

Известно, что представители Корейского института аэрокосмических исследований и Агентства оборонных разработок (ADD) подписали контракты с американской компанией на использование ракеты SpaceX Falcon 9 для запуска первого 800-килограммового спутника в 2023 году.

Отметим, что в 2017 году южнокорейские власти запустил проект по разработке спутников стоимостью $970 млн, чтобы укрепить разведывательные возможности и уменьшить свою зависимость от источников внешней разведки.

В 2020 году военные Южной Кореи запустили свой первый спутник связи Anasis-II на ракете SpaceX Falcon 9.