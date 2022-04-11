Сеул, 11 апреля 2022, 16:03 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено запустить первый разведывательный спутник отечественного производства на ракете американской компании SpaceX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.
Согласно опубликованным данным, запуск состоится в рамках проекта по выводу на орбиту пяти разведывательных спутников к 2025 году.
Известно, что представители Корейского института аэрокосмических исследований и Агентства оборонных разработок (ADD) подписали контракты с американской компанией на использование ракеты SpaceX Falcon 9 для запуска первого 800-килограммового спутника в 2023 году.
Отметим, что в 2017 году южнокорейские власти запустил проект по разработке спутников стоимостью $970 млн, чтобы укрепить разведывательные возможности и уменьшить свою зависимость от источников внешней разведки.
В 2020 году военные Южной Кореи запустили свой первый спутник связи Anasis-II на ракете SpaceX Falcon 9.