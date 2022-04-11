Москва, , 16:00 — REGNUM Вероятно, решение французского банка Société Générale уйти с российского рынка было продиктовано политическим давлением европейских властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С чисто экономической точки зрения ситуация с санкциями для банка была весьма перспективной.

Поскольку сам он под ограничения бы не попал, то, имея доступ к относительно дешевому кредитованию на Западе, имел возможность потеснить на российском рынке многие из банков, на которые распространялись ограничения.

Интересные перспективы могли бы открыться и в вопросе оплаты за газ в рублях. Но в данном случае политика оказалась важнее.

В свете того, что решение французской стороны вынужденное, а новый покупатель рискует тем, что после ухода французов банк может попасть под санкции, можно предполагать, что сделка прошла с существенным дисконтом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, французский банк Société Générale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в российском банковском секторе.

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