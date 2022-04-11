Москва, 11 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Вероятно, решение французского банка Société Générale уйти с российского рынка было продиктовано политическим давлением европейских властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«С чисто экономической точки зрения ситуация с санкциями для банка была весьма перспективной.

Поскольку сам он под ограничения бы не попал, то, имея доступ к относительно дешевому кредитованию на Западе, имел возможность потеснить на российском рынке многие из банков, на которые распространялись ограничения.

Интересные перспективы могли бы открыться и в вопросе оплаты за газ в рублях. Но в данном случае политика оказалась важнее.

В свете того, что решение французской стороны вынужденное, а новый покупатель рискует тем, что после ухода французов банк может попасть под санкции, можно предполагать, что сделка прошла с существенным дисконтом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, французский банк Société Générale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в российском банковском секторе.

Читайте также: Французский банк Société Générale уходит из России