Во Франции зафиксировали низкую явку избирателей
Париж, 11 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Согласно оценке французской исследовательской компании (Ipsos), на избирательные участки во Франции пришли 74% избирателей, сообщает Le Parisien.
Это число значительно меньше, чем во время выборов 2017 года (77,8%), 2012 года (79,5%) и 2007 года (83,8%). Только в 2002 году на выборах во Франции зафиксировали 71% избирателей.
Политолог Люк Рубан считает, что подобную тенденцию можно объяснить несколькими причинами, в том числе растущим недоверием к политическому классу.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции обновило результаты первого тура президентских выборов во Франции после подсчета всех бюллетеней.
Подробнее в материале:Во Франции подведены окончательные итоги первого тура выборов
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