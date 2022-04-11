Судак, Крым, 11 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Арт-парк «Таврида» открыл приём заявок на участие в образовательном и конкурсном проектах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 апреля в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» Воркшоп арт-парка

Строители и дизайнеры, художники и скульпторы, авторы инсталляций и урбанисты смогут принять участие в мероприятиях, итогом которых станут реальные проекты, воплощенные на территории городского округа Судак в Крыму. В рамках арт-парка пройдёт серия образовательных сессий, направленных на развитие молодых художников (Архитектурный воркшоп), а также состоится архитектурный конкурс — открытое соревнование творцов и команд, победители которого получат возможность реализовать свой проект на территории крымского побережья.

Добавим, что оставить заявку на участие в мероприятиях арт-парка могут граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Для участия в воркшопе также необходимо выполнить творческое задание и предоставить портфолио (при наличии), а для участия в конкурсе — представить эскиз и технические характеристики проекта. Регистрация открыта до 8 мая 2022 года.