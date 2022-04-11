11 апреля 2022, 15:42 — REGNUM Роль доллара в мировой торговле устойчиво сокращалась уже два последних десятилетия. И этот процесс шел ещё до того, как США начали применять санкции без решения Совбеза ООН, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
«Главная причина — практически бесконтрольная денежная эмиссия, давно превысившая размеры американских активов. Главным бенефициаром этого процесса был евро, в прошлом году занявший первое место в международных финансовых операциях.
И если бы Европа не стала участвовать в заморозке российских резервов, это было бы убедительным доводом для инвесторов всего мира перекладываться в евровые активы и избавляться от долларов.
Но Европа пошла на поводу у Вашингтона. И сейчас международным инвесторам просто некуда бежать — нет в мире таких активов, в которые имело бы смысл помещать такие суммы. Куда, например, Китаю деть 3 трлн долларов, вложенных в американские облигации.
Каким образом даже просто вывести такие средства, не обрушив рынок. Во что эти деньги вложить. В золото? Где взять столько золота на рынке, и насколько в процессе покупки взлетит его цена. Ведь покупать придется реальный металл в слитках, а не фьючерсы на биржах, которые также контролируются США и их вассалами.
Да и санкции США, конечно, угрожают далеко не всем странам, а лишь тем, кто пытается проводить независимую политику. Таких стран не так уж много, и хотя некоторые из них имеют довольно мощную экономику, они одни не смогут перевесить систему, которой предпочитает пользоваться весь мир.
Так что вывод средств из долларовых и евровых активов будет идти долго, как и уменьшение доли этих валют в мировой торговле.
Но Америка сохраняет отрицательный баланс внешней торговли и дефицитный бюджет, так что необеспеченная эмиссия будет продолжаться. А пирамида, из которой начинают бежать инвесторы, рано или поздно обрушится», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, превращение американского доллара в оружие может подорвать эту валюту и расколоть международную финансовую систему, писала Financial Times.
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