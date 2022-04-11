Москва, 11 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Роль доллара в мировой торговле устойчиво сокращалась уже два последних десятилетия. И этот процесс шел ещё до того, как США начали применять санкции без решения Совбеза ООН, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

George Carter Доллары

«Главная причина — практически бесконтрольная денежная эмиссия, давно превысившая размеры американских активов. Главным бенефициаром этого процесса был евро, в прошлом году занявший первое место в международных финансовых операциях.

И если бы Европа не стала участвовать в заморозке российских резервов, это было бы убедительным доводом для инвесторов всего мира перекладываться в евровые активы и избавляться от долларов.

Но Европа пошла на поводу у Вашингтона. И сейчас международным инвесторам просто некуда бежать — нет в мире таких активов, в которые имело бы смысл помещать такие суммы. Куда, например, Китаю деть 3 трлн долларов, вложенных в американские облигации.

Каким образом даже просто вывести такие средства, не обрушив рынок. Во что эти деньги вложить. В золото? Где взять столько золота на рынке, и насколько в процессе покупки взлетит его цена. Ведь покупать придется реальный металл в слитках, а не фьючерсы на биржах, которые также контролируются США и их вассалами.

Да и санкции США, конечно, угрожают далеко не всем странам, а лишь тем, кто пытается проводить независимую политику. Таких стран не так уж много, и хотя некоторые из них имеют довольно мощную экономику, они одни не смогут перевесить систему, которой предпочитает пользоваться весь мир.

Так что вывод средств из долларовых и евровых активов будет идти долго, как и уменьшение доли этих валют в мировой торговле.

Но Америка сохраняет отрицательный баланс внешней торговли и дефицитный бюджет, так что необеспеченная эмиссия будет продолжаться. А пирамида, из которой начинают бежать инвесторы, рано или поздно обрушится», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, превращение американского доллара в оружие может подорвать эту валюту и расколоть международную финансовую систему, писала Financial Times.

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