Казань, 11 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие двое суток, 12−13 апреля, осадки не прогнозируются. Местами возможен туман, сообщают республиканские метеослужбы.

Павел Брюллов. Весна. 1875

По прогнозам синоптиков, ночью и в первой половине дня, 12 апреля, местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Температуры воздуха во вторник и в среду понизятся до —2…+4 °С, днем потеплеет до +11…+16 градусов.

С середины недели, 14 апреля, погода существенно изменится, под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за дождя.

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