Москва, 11 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Развитие проекта «Один пояс – один путь» неизбежно приведет к дедолларизации международной торговли и росту доли юаня в международных расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал прогнозы Financial Times о том, что санкционная политика властей США может порвать позиции доллара и расколоть мировую финансовую систему.

Fr.wikipedia.org Доллар

«Уникальная роль доллара США была определена Бреттон-Вудским соглашением 1944 года, когда в результате Второй мировой войны доля ВВП США в мировой экономике составила около 55%, – сказал Ильинский. — Именно Бреттон-Вудская финансовая система провозгласила доллар США мировой резервной валютой, которая использовалась как средство международных расчетов и финансовый инструмент создания валютных резервов центральными банками других стран. Во время заключения Бреттон-Вудского соглашения цена золота была жестко фиксирована — 35 долларов США обменивались на одну тройскую унцию золота. Сегодня ситуация в мировой экономике кардинально изменилась. Современный доллар – это фиатная валюта, то есть необеспеченная золотом или другими драгоценными металлами, номинальная стоимость которой определяется правительством США».

Ильинский подчеркнул, что, по расчётам Всемирного банка 2020 года, доля мирового ВВП США, рассчитанного по паритету покупательной способности, составила 15,8%, а доля Китая составила 18,3%.

«Однако в международных финансовых расчетах в системе SWIFT на январь 2022 года доля долларов США составила 40%, а доля китайского юаня – 3,3%. Это фундаментальный дисбаланс в мировой экономике и международных финансах, — сказал профессор. – Развитие проекта «Один пояс – один путь» неизбежно приведет к дедолларизации международной торговли и росту доли юаня в международных расчетах. Замораживание огромных золотовалютных запасов России и блокирование долларовых корреспондентских счетов российских банков в банковской системе США нанесли огромный вред мировой финансовой системе и подорвали доверие к доллару как мировым деньгам и средству накопления и сбережения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что наилучшими шансами потеснить доллар на международной финансовой арене обладает юань.