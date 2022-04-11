Тюмень, , 15:41 — REGNUM В тюменской исправительной колонии №2 двое заключённых зашили себе рты. Об этом сообщает портал 72. ru, ссылаясь на УФСИН России по Тюменской области.

Колония Sledcomrf.ru

В социальных сетях и мессенджерах появились фото и видео мужчины, отбывающего наказание в ИК № 2 Тюмени, который в знак протеста зашил себе рот.

«Здесь происходит такой произвол, что надоело находиться. Уже здоровья нет, его убивают», — заявил мужчина на видео.

По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева, снимок и видео были сделаны ещё в декабре 2021 года. Данного осуждённого перевели в исправительную колонию №6

В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что в декабре 2021 год рот себе зашил не один, а двое заключённых ИК №2. Они были осмотрены медицинским работником. В госпитализации не нуждались.

«Заявлений и жалоб граждан в адрес администрации ИК не поступало. Проведена служебная проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области добавили, что зашившие себе рты заключённые состояли на учёте, как склонные к членовредительству.