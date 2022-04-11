Самара, 11 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Более трех млрд рублей намерены выделить из бюджета Самарской области на поддержку семей с детьми. Об этом 11 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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Он напомнил, что в марте президент России Владимир Путин подписал Указ о новой мере поддержки семей с детьми от 8 до 17 лет.

Азаров сообщил, что поскольку это решение является очень важным для многих жителей страны, поэтому дополнительно к федеральным в Самарской области намерены направить на выплаты детям более трех млрд рублей из областного бюджета.

Он пояснил, что поручил выделить средства из резервного фонда на единовременную выплату отдельным категориям граждан, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Также финансовая поддержка будет оказана беременным женщинам, которые каждый месяц получают пособие на питание, а также семьям, которым положено пособие на ребёнка, а также гражданам, получающим социальное пособие.

Глава региона сообщил, что отдельно будет оказана помощь двум многодетным семьям из Нефтегорска и Похвистневского района. Им будет компенсированы средства на восстановление жилья.

Азаров также сообщил, что необходимо поддержать общественные организации, которые доставляют гуманитарную помощь жителям Донбасса: им планируют частично компенсировать затраты.

Кроме этого, планируется поддержать аэродром «Бобровка» в Кинельском район. На его содержание планируется направить субсидию.

«С такой просьбой ко мне обращались лётчики-ветераны, так как из-за долгов могли потерять аэродром», — пояснил глава региона.

Он также отметил, что «Всероссийскому обществу глухих» были предусмотрены средства на покупку микроавтобуса. Помимо этого, в регионе намерены выделить средства Самарскому драмтеатру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены увеличить ежегодные выплаты победителям областного конкурса «Молодой ученый». Так, студенты будут получать 50 тысяч рублей, аспиранты — 100 тысяч рублей, а кандидаты наук — 150 тысяч рублей.