Грозный, , 15:40 — REGNUM Из Чечни в столицы Армении и Азербайджана запустят авиарейсы. Связать республику и две страны Закавказья авиасообщением планирует авиакомпания «ЮТэйр» (Utair). Первые рейсы будут запущены уже в мае 2022 года, сообщил глава минтранса Чечни Рамзан Черхигов.

ЮТэйр Aviasovet.ru

«Ютэйр» уже подала заявку в Росавиацию для выполнения с мая регулярных рейсов из Грозного в Баку и Ереван», —цитирует министра ТАСС.

По словам Черхигова, в плане также возобновление регулярного сообщения с 6 мая с турецким городом Анталья и увеличение до пяти рейсов в неделю в Стамбул. Помимо этого, географию полетов из Чечни планируется расширить за счет запуска рейсов в ОАЭ (Дубай) и Египет.

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