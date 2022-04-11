11 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В ФРГ и Италии проходят акции в поддержку России. Греки извинились

Евгений Цоц, , 17:42 — REGNUM В разных странах мира проходят акции в поддержку России. География обширна — от государств Евросоюза до Азии и Латинской Америки. Поддерживать Россию в сегодняшнем мире — это смелость, которая может навлечь санкции и другие неприятности.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сразу в нескольких городах Германии прошли массовые акции в поддержку России. Так, в Ганновере состоялся автопробег, в котором приняли участие около 600 человек на 300 автомобилях. Автомобилям с символикой России, Германии, Казахстана и ряда других стран пытались помешать провокаторы с украинской символикой, однако их действия пресекла полиция.

Под российскими, белорусскими и немецкими флагами прошло шествие во Франкфурте. Участники выступили в поддержку России, а также против ненависти и дискриминации русскоговорящих граждан.

На массовой акции в Оснабрюке, являющемся побратимом Твери, собрался митинг с выступлениями на русском и немецком языках. Участники пришли с флагами России и спели песню «Священная война».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мероприятие под российскими флагами прошло и в Риме. Жители столицы Италии вышли на площадь Санти Апостоли для поддержки граждан России. В ходе акции исполнялся национальный гимн Российской Федерации.

Жители Кипра в Лимасоле провели акцию в поддержку России, развернув большой российский флаг. Участники мероприятия выступили с заявлениями о том, что не хотят фашизма, но хотят добра и света. В других лозунгах звучали призывы остановить неонацизм вместе с Россией, не допустить НАТО на Украине и на Кипре. Также отмечалось, что в международном конфликте именно Россия «говорит правду».

В Греции представители общественной организации «Сеть эллинизма» передали в посольство РФ в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции.

«От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан… Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости», — сказано в обращении.

Ранее в Европе прошли акции в поддержку России в Сербии, Черногории и Болгарии.

В Венесуэле с заявлениями об украинском кризисе выступил президент страны Николас Мадуро.

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России… Они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами на многополярный мир», — сказал он.

Николас Мадуро Официальное интернет-представительство президента России

По словам Мадуро, Запад проводит политику информационной диктатуры, оправдывая эскалацию ситуации на Украине. Ранее лидер Венесуэлы заявлял о том, что его страна и «Боливарианская революция» всегда будут вместе с Россией, её народом и президентом Владимиром Путиным.

Акция в поддержку России состоялась в столице Монголии Улан-Баторе. Её участники пришли с транспарантами: «Мы поддерживаем Россию», «За демилитаризацию и денацификацию Украины», «Стоп геноциду на Донбассе», «Нет нацизму», «Нет фашизму во всём мире», «Нет фашизму и неонацизму», «Мы едины с нашим стратегическим союзником».