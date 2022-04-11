Париж, , 15:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к жителям страны, проголосовавшим за Марин Ле Пен или воздержавшимся от голосования, поддержать его кандидатуру, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я президент всего французского народа», — заявил президент, добавив, что Марин Ле Пен не «будет президентом всего французского народа».

Эммануэль Макрон «Я хочу убедить наших соотечественников, проголосовавших за Национальный фронт или воздержавшихся, присоединиться к нам»

«Чтобы собраться, я должен выполнить программу, а не использовать тот же метод, что и пять лет назад», — подчеркнул глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции обновило результаты первого тура президентских выборов во Франции после подсчета всех бюллетеней.

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