Москва, 11 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Не очень понятно, в каких судах все ещё надеется добиться справедливости глава Минфина РФ Антон Силуанов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Даже в то время, когда Россия ещё не была окончательно демонизирована на Западе, в европейских судах даже бесспорно-справедливые позиции российским компаниям приходилось защищать с огромными финансовыми расходами на работу адвокатов, и часто решения выносились не в их пользу.

Сейчас же позицию России просто не станут выслушивать. Не говоря уж о том, что даже провести легальную оплату работы адвокатов будет теперь провести проблематично.

Собственно, сами введенные против России репрессалии юридически ничтожны, почему бы не оспорить в международных судах тогда уж их? Например, добиться возврата замороженных средств.

Это гораздо важнее псевдодефолта, который реально сейчас уже ни на что повлиять не может, кроме, конечно, кредитной истории страны. Но, возможно, это натолкнет финансовые власти России на мысль, что кредитная история, которую ведут мошенники, не стоит усилий.

Видимо, министр финансов верит в западное правосудие больше, чем лидеры вводящих ограничения против России стран. Хотя, возможно, имеется в виду какая-то очень отдаленная перспектива, какой-то мир будущего, который когда-то настанет.

Но если в этом мире Россия выиграет, то заберет свое по праву сильного, а если проиграет, то и на суды денег не будет.

Впрочем, не исключено, что иски со своей стороны предъявят зарубежные инвесторы, чьи интересы нарушает насильственный дефолт по активам, в которые они вложили средства. Возможно, им даже могла бы помочь в этом Россия, например, предоставив необходимые данные», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, то Минфин обратится в суды, пообещал глава ведомства Антон Силуанов.

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