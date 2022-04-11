Великий Новгород, 11 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Выпуск детской одежды из экологических материалов начала компания «ЭКО-ДРИМ» из Новгородской области, сообщает 11 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Льняные ткани

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Предприятие, в том числе производящее одежду из льняной ткани и конопляного волокна, не зависит от импортных поставок ни в одном из технологических процессов и даже упаковка у него собственного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производство цельнолитых блоков цилиндров для отечественных локомотивов освоил Литейный завод «Петрозаводскмаш».