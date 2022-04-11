Пермь, 11 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Пермском крае для прививочной кампании против клещевого энцефалита в 2022 году планируется закупить более 280 тыс. доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Регион уже получил 162 тыс. доз. До 17 апреля ожидается еще одна поставка — 45 тыс. доз. Оставшуюся часть вакцины доставят в июле.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, от укусов клещами в регионе пострадал 17 661 человек, в том числе 3049 детей. Это в пределах пятилетних максимальных значений.

В январе–сентябре 2021 года, согласно итогам сезона клещевой активности, показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом составил 0,38 на 100 тыс. населения, что вдвое выше показателя 2020 (0,57 на 100 тыс. населения), но ниже среднемноголетнего в 2,7 раза. Специалисты объяснили такую ситуацию изоляцией населения по месту жительства, в связи с проводимыми мероприятиями направленными на предотвращение распространения COVID-19.