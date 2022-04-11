Москва, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром Восточный 12 апреля. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Путин вручит государственные награды лётчикам-космонавтам. Кроме того, он вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома.

Сообщается, что лидеры также проведут переговоры, на которых обсудят двустороннее сотрудничество и интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

После этого Путин проведёт рабочие встречи с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

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