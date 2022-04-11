Москва, 11 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром Восточный 12 апреля. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Путин вручит государственные награды лётчикам-космонавтам. Кроме того, он вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома.

Сообщается, что лидеры также проведут переговоры, на которых обсудят двустороннее сотрудничество и интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

После этого Путин проведёт рабочие встречи с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.