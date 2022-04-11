Донецк, , 15:27 — REGNUM Штурм металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, где засели украинские националисты, может оказаться неэффективным и обернется большими потерями для сил ДНР. Об этом 11 апреля в эфире Первого канала заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесёт», — уточнил он.

По его словам, на данный момент необходимо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, что, в принципе, сделать возможно.

«А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», — заявил Басурин.

Представитель милиции добавил, что боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, однако все они заканчиваются неудачно.

Читайте также: Иностранцы воюют вместе с украинскими боевиками в Мариуполе — Пушилин

Что касается численности националистов, засевших на заводе, то их точно число назвать сложно, указал Басурин. По представительным данным, это порядка трёх — четырёх тысяч человек, но для для хорошо укреплённого района это большая цифра, подчеркнул он.

Ранее по теме: Басурин заявил об освобождении порта в Мариуполе на 80%

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе остаются до 3,5 тыс. украинских боевиков.