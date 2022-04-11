Петрозаводск, 11 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Производство цельнолитых блоков цилиндров для отечественных локомотивов освоил Литейный завод «Петрозаводскмаш». Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dv.land Локомотивы в депо

Предприятие является единственным в России, поставляющим изделия с предварительной механической обработкой для сборки дизельных двигателей, которые выпускают Коломенский завод и Пензадизельмаш.

При этом ранее указанные предприятия заказывали эти детали в ФРГ и для перехода на отечественное литье специалисты Коломенского завода, Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и Литейного завода провели совместную работу.

В данный момент завод изготавливает только 16-цилиндровые чугунные цельнолитые блоки, однако в ближайшее время планируется освоить изготовление блоков размерностью от 8 до 20 цилиндров для всей линейки двигателей Коломенского завода, в том числе для дизелей нового поколения типа Д500 и Д300.

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