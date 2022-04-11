Казань, , 15:25 — REGNUM В Татарии за сутки иммунизацию от COVID-19 прошли более 900 человек. Повторно вакцинированы по состоянию на 11 апреля 288 845 жителей, сообщает региональный минздрав.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на сегодняшний день от коронавируса привиты первым компонентом 2 508 996 человек, в том числе 931 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 123 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии выявили 140 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 539 пациентов, скончались 1914 человек.

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