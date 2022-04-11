Казань, 11 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Татарии за сутки иммунизацию от COVID-19 прошли более 900 человек. Повторно вакцинированы по состоянию на 11 апреля 288 845 жителей, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Всего на сегодняшний день от коронавируса привиты первым компонентом 2 508 996 человек, в том числе 931 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 123 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии выявили 140 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 539 пациентов, скончались 1914 человек.

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