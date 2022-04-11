Астрахань, , 15:24 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

11 апреля выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом – на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 364 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 218 человек выписаны после курса лечения, в том числе 62 – за последние сутки.

За весь период скончались 2973 человека. Подтвержден один новый летальный случай.