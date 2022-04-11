Бухарест, , 15:23 — REGNUM Парламент Румынии объявил о намерении приступить к рассмотрению кандидатуры на пост нового руководителя Конституционного суда страны. Об этом 11 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

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Согласно официальной информации, срок действующего руководителя КС страны истекает 15 апреля нынешнего года. В этой связи нынешний руководитель структуры Валер Дорняну в своем письме в Сенат Румынии предложил ряд кандидатур на эту должность.

Сам Дорняну, согласно румынской Конституции, баллотироваться в руководство суда на новый срок не имеет права.

По предварительным данным, на указанную должность претендуют Даниэль Фенэчиу, Юлия Скантей, Роберт Казанчук и другие известные румынские юристы.