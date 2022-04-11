Москва, 11 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В рамках XXXIV Московских спортивных студенческих игр (МССИ) пройдут киберспортивные соревнования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации компьютерного спорта Москвы 11 апреля.

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Матчи пройдут в четырёх видах программы — Hearthstone (14 апреля 2022 года), FIFA 22 (14 — 16 апреля), а также League of Legends (14 — 16 апреля) и Dota 2 (14 — 16 апреля). Принять участие в них смогут студенты-очники из высших учебных заведений Москвы и Московской области.

Добавим, что МССИ организует московское отделение Российского студенческого спортивного союза — при поддержке ФКС Москвы в программу игр были включены киберспортивные соревнования. Площадкой для проведения турниров станет киберспортивная зона РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского.