Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM «Единую карту петербуржца» (ЕКП) сделали бессрочной, теперь держатели карты, сочетающей в себе банковские и социальные сервисы, не должны перевыпускать её. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

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Решение о бессрочном продлении ЕКП поддержали во всех банках, которые выпускают эту карту. Среди них Сбербанк, ВТБ и Банк «Санкт-Петербург». Эта мера сделает карту более удобной для держателей.

«Проект Единой карты петербуржца продолжает активно развиваться. Растёт не просто число держателей, а количество петербуржцев, пользующихся картой в ежедневном режиме. На сегодняшний день уже более 1 миллиона 100 тысяч горожан приняли решение оформить Единую карту петербуржца», — заявил председатель комитета Валерий Москаленко.

При этом он отметил, что за март 2022 года количество желающих оформить карту увеличилось почти в два раза.

Напомним, что ЕКП позволяет жителям города использовать карту не только для оплаты покупок, но и также записать на неё любой вид проездного. А у партнёров проекта она принимается как скидочная карта.

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