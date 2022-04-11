Майкоп, , 15:22 — REGNUM В Адыгее произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В нем находились четверо несовершеннолетних. Двое из них пострадали и доставлены в больницу, сообщили 11 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент случился около 16:00 10 апреля в Красногвардейском районе. За рулем «ВАЗ-2114» находился 16-летний местный житель. Не справившись с управлением, он допустил съезд с проезжей части, после чего машина перевернулась.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили сам водитель, а также один из его пассажиров — 15-летний подросток. Кроме этого, на момент аварии в салоне отечественной легковушки находились еще двое несовершеннолетних, в возрасте 15 и 17 лет, они не пострадали», — рассказали в полиции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.