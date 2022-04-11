Москва, , 15:21 — REGNUM Запрет поставлять оборудования Ericsson и Nokia «Ростелекому» выглядит формальным действием бюрократии, поскольку на возможности строительства инфраструктуры сказывается мало, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Сотовая связь

«В принципе, операторы могут эксплуатировать инфраструктуру, не владея ей напрямую. К примеру, осенью крупные операторы связи (причем негосударственные) рассматривали вариант передать свои сотовые вышки одной-двум специализированным компаниям, так называемым «башенным операторам».

Эти компании владели бы вышками и оборудованием и обслуживали операторов, а сами операторы сконцентрировались бы на обслуживании абонентов.

Такую же структуру можно было бы создать и для магистралей. В какой-то мере это была бы очередная попытка приватизации национальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Но такой путь не кажется вероятным. Дело в том, что еще в 1990-е годы полная приватизация и децентрализация телекома имела шанс реализоваться, и тогда сейчас нашу инфраструктуру связи контролировали бы частные акционеры.

В частности, основными акционерами вполне могли оказаться инвесторы из ЕС. Вероятно, предвидя такой сценарий, государство тогда от полной передачи связи в частные руки отказалось.

Второй путь заключается в приобретении оборудования у ZTE, Huawei и других китайских производителей. В принципе, их доля на российском рынке и так росла от года к году. И чтобы не попасть от них в полную зависимость, операторы связи диверсифицировали закупки, приобретая оборудование у европейских компаний.

Кроме того, операторы стремились открывать партнёрские проекты с европейскими телекомами, поскольку это давало шанс ускорить разработку собственных технологий. Сейчас такие проекты будут закрыты.

Что касается китайских партнёров, то они прагматичны, их интересует наш рынок, а также наши высококвалифицированные специалисты, но желания вырастить себе конкурентов в России у китайцев, естественно, нет.

Соответственно, заменить европейское оборудование госоператоры смогут, но это усугубит их зависимость от небольшого числа партнёров. Поскольку затраты операторов при этом вырастут, это может, конечно, отразиться на развитии услуг.

В последние годы мы привыкли, что объем данных, прокачиваемых через интернет, растёт на 60% в год. Не исключено, что в ближайшее время новых предложений от операторов, предлагающих всё больше полосы, не будет.

Но на горизонте одного-двух лет, если экономическая стабильность сохранится, операторы найдут решения.

Что касается разработки собственного оборудования, которое застраховало бы от будущих форс-мажорных ситуаций, то сейчас это является задачей не столько операторов связи, сколько структур типа «Ростеха».

Их успех или неуспех и будет определять российскую технологическую самодостаточность в долгосрочном периоде», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз наложил запрет на передачу телекоммуникационных технологий российским операторам связи, контролируемым государством. В результате Ericsson и Nokia не смогут поставлять оборудование «Ростелекому».

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