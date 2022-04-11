Москва, 11 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Чемпион Европы по вольной борьбе Александр Богомоев дисквалифицирован за употребление мельдония. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Отмечается, что 32-летний Богомоев отстранён на четыре года. Срок наказания отсчитывается с 4 декабря 2020 года. Он стал 41-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония.

Богомоев в 2020 году выиграл чемпионат Европы по вольной борьбе, а в 2015-м победил на Европейских играх в Баку.