Тюмень, , 15:20 — REGNUM В Тюмени оштрафовали гражданку за оскорбление Героя России Владимира Шарпатова, подвиг которого лёг в основу фильма «Кандагар» о сбежавших из афганского плена лётчиках. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Герой России, лётчик Владимир Шарпатов мояпобеда. рф

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 9 августа 2021 года ответчица публично назвала 82-летнего Шарпатова лжегероем, не достойным награды и звания Героя России и незаконно его получившим. При этом звание Героя России Владимиру Шарпатову присвоено Указом президента Российской Федерации 22 августа 1996 года за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена на территории Афганистана.

«Истец был глубоко оскорблён таким невежественным и жестоким поступком», — отмечается в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Ответчица на судебное заседание не явилась. Суд вынес решение о взыскании с виновницы в пользу пострадавшего 60 тыс. рублей компенсации морального вреда, причинённого оскорблением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Герой России, лётчик Владимир Шарпатов принял участие в тюменском массовом мероприятии в поддержку спецоперации российских войск на Украине.

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