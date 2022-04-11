Ярославль, , 15:20 — REGNUM Депутат Евгений Мясников не примет участие в выборах в муниципалитет Ярославля в сентябре 2022 года. Его кандидатура снята с предварительного голосования «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт праймериз.

Евгений Мясников City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля депутат был отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Мясников был в числе первых депутатов, заявившихся на предварительное голосование. Его членство в партии на время расследования будет приостановлено.

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