В Ярославле арестованный по обвинению во взятке депутат снят с праймериз
Ярославль, 11 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Депутат Евгений Мясников не примет участие в выборах в муниципалитет Ярославля в сентябре 2022 года. Его кандидатура снята с предварительного голосования «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт праймериз.
City-yaroslavl.ru
Евгений Мясников
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля депутат был отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.
Мясников был в числе первых депутатов, заявившихся на предварительное голосование. Его членство в партии на время расследования будет приостановлено.