Сеул, , 15:20 — REGNUM Южнокорейскую группу BTS номинировали на премию Billboard Music Awards (BBMA), сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства Bighit Music.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Группа из семи участников была номинирована в семи категориях: «Лучший дуэт/группа», «Лучший исполнитель по продажам песен», «Самая продаваемая песня», «Лучший исполнитель Billboard Global (кроме США)» и «Лучшая песня Billboard Global (кроме США)».

Отметим, что в категорию «Самая продаваемая песня» были номинированы две музыкальные композиции группы «Butter» и «Permission To Dance».

Совместная музыкальная композиция BTS и группы Coldplay «My Universe» также номинирована на «Лучшую рок-песню».

Церемония награждения состоится 15 мая в Лас-Вегасе.

Напомним, что в прошлом году септет был удостоен четырех наград: «Самая продаваемая песня», «Лучший дуэт/группа», «Лучший исполнитель по продажам песен» и «Лучший социальный исполнитель».

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