Сеул, 11 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Южнокорейскую группу BTS номинировали на премию Billboard Music Awards (BBMA), сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства Bighit Music.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Группа из семи участников была номинирована в семи категориях: «Лучший дуэт/группа», «Лучший исполнитель по продажам песен», «Самая продаваемая песня», «Лучший исполнитель Billboard Global (кроме США)» и «Лучшая песня Billboard Global (кроме США)».

Отметим, что в категорию «Самая продаваемая песня» были номинированы две музыкальные композиции группы «Butter» и «Permission To Dance».

Совместная музыкальная композиция BTS и группы Coldplay «My Universe» также номинирована на «Лучшую рок-песню».

Церемония награждения состоится 15 мая в Лас-Вегасе.

Напомним, что в прошлом году септет был удостоен четырех наград: «Самая продаваемая песня», «Лучший дуэт/группа», «Лучший исполнитель по продажам песен» и «Лучший социальный исполнитель».

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