Пермь, 11 апреля 2022, 15:18 — REGNUM В Пермском крае кондитерская фабрика перевела офисный персонал на неполную рабочую неделю. Об этом сообщает краевая инспекция труда.

Линия по производству кондитерской продукции
Линия по производству кондитерской продукции
Cap.ru

Руководство фабрики пояснило, что с 14 марта по 30 апреля 92 сотрудника с их согласия переведены на режим неполной рабочей недели. Изменение трудового режима отражено в документах. При этом производственный персонал работает без изменения режима рабочего времени — полную рабочую неделю.

Инспекторы направили в адрес предприятия предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Ситуация взята на карандаш.