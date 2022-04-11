Пермь, 11 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Пермском крае кондитерская фабрика перевела офисный персонал на неполную рабочую неделю. Об этом сообщает краевая инспекция труда.

Cap.ru Линия по производству кондитерской продукции

Руководство фабрики пояснило, что с 14 марта по 30 апреля 92 сотрудника с их согласия переведены на режим неполной рабочей недели. Изменение трудового режима отражено в документах. При этом производственный персонал работает без изменения режима рабочего времени — полную рабочую неделю.

Инспекторы направили в адрес предприятия предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Ситуация взята на карандаш.