11 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 18:43 — REGNUM Годовщину освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков отметили 11 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Сквер Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятия начались с возложения цветов к братским воинским захоронениям и местам боевой славы. Школьники и ветераны войны посетили братские могилы в Героевском, Аджмимушкае, в поселках Капканы, Опасное, Маяк, в Приморском парке и на Воинском мемориальном кладбище.

Поздравления принимали ветераны, освобождавшие Крым в 1944 году, — сегодня в Керчи их осталось всего двое.

Основная торжественная церемония состоялась в центре Керчи в сквере Славы. Десятки горожан собрались здесь, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания.

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вечный огонь в сквере Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в сквере Славы. Керчь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Много страданий и горя выпала на долю нашего города в годы Великой Отечественной войны. Почти 800 дней полыхала война на Керченской земле: шли ожесточенные бои, высаживались десанты, лилась кровь… Дважды захватывали гитлеровцы Керчь, темная ночь оккупации растянулась в общей сложности более чем на два года. Но Керчь не покорилась. Керчь выстояла! Немеркнущая боевая слава Керчи увенчана высокой наградой — почетным званием «Город-герой». Дорогие керчане! С Днём освобождения нашего города-героя! Вечная память и слава павшим. Долгих лет жизни и здоровья ветеранам! Ура!!!» — обратился к участникам мероприятия глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония в сквере Славы в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках патриотической акции «Дорога освободителей» школьники и юнармейцы прошли парадным шагом. Они развернули полотнище десятиметровой георгиевской ленты — как день уважения, вечной памяти и искренней благодарности людям, проливавшим кровь за нас, ради светлого мирного неба над нашими головами. Георгиевские ленточки также раздавали участникам мероприятия.

Построение к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение к параду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад юнармейцев в Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, что с 11 апреля и до 9 мая школьники и кадеты города-героя Керчи будут нести почетный караул у Вечного огня в сквере Славы. Первыми на Пост №1 заступили учащиеся школы-гимназии № 1имени Героя Советского Союза Е. И. Дёминой.

Показательные выступления по рукопашному бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления по рукопашному бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления по рукопашному бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления по рукопашному бою Александр Полегенько © ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления по рукопашному бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие Александр Полегенько © ИА REGNUM