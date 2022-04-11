Москва, , 15:15 — REGNUM Очевидно, что российской экономике предстоит серьезный спад, и, скорее всего, он уже начался (статистика раскрывает экономический данные с заметным временным лагом), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Косвенно об этом свидетельствуют, в частности, сокращение среднесуточной добычи нефти за неделю, завершившуюся 3 апреля, данные S&P Global о снижении индексов деловой активности в производстве и сфере услуг РФ в марте до минимальных значений с весны 2020 г., увеличение числа работников, отправленных в простой или неоплачиваемый отпуск.

Однако масштабы спада и сроки адаптации экономики к новым условиям сейчас очень трудно прогнозировать. Они зависят от того, насколько длительным окажется разрыв экономических связей России с Западом и в какой мере их удастся заместить другими контрагентами и внутренним производством.

Представляется, что больше всего пострадает конечное потребление домохозяйств (вследствие сокращения реальных располагаемых доходов населения, снижения доступности кредита, ограничения предложения товаров и услуг) и инвестиции, существенно сократится импорт.

Но меры поддержки со стороны правительства и ЦБ РФ могут смягчить этот удар. Всемирный банк (ВБ) предполагает резкое сокращение российского экспорта (более чем на 30%) — возможно, оно будет меньше, если удастся перенаправить поставки в другие страны.

Пока вследствие повышения мировых цен на сырьевые товары, даже несмотря на серьезный ценовой дисконт при продаже российской нефти, эта цена выше прогнозов, заложенных в российский бюджет.

В то же время риски в этом отношении увеличиваются, поскольку западные страны постоянно расширяют запреты на приобретение товаров российского экспорта — ЕС только что ввел эмбарго на импорт угольной продукции из России и готов обсуждать даже эмбарго на поставки нефти.

Текущий прогноз предполагает сокращение ВВП России в 2022 году на 6−8%, инфляцию — 20−25%», — считает эксперт.

Как сообщало, сокращение ВВП России в 2022 году Всемирный банк прогнозирует на уровне 11,2%.

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