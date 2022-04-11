Москва, , 20:43 — REGNUM Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал новую пластинку «О’пять». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 11 апреля.

Гуф Скриншот YouTube

Представленный альбом включил в себя 11 композиций, а среди гостей релиза оказались Slimus (Вадим Мотылёв) и Rigos (Игорь Рылов). К слову, «О’пять» стал первым полноформатным проектом музыканта за последние семь лет.

Напомним, что Гуф начал музыкальную деятельность в конце 1990-х годов. В настоящее время дискография рэпера насчитывает более 10 различных студийных релизов.

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