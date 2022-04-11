Бишкек, , 15:13 — REGNUM В Киргизии мало плательщиков социальных отчислений — рыночные торговцы, фермеры и трудовые мигранты не делают взносы в соцфонд. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на парламентских слушаниях о реформе пенсионной системы.

Киргизия

По словам высокопоставленного чиновника, основную часть соцотчислений в республике обеспечивают крупные компании.

«Поэтому гражданам нужно копить на пенсию. Государство ничего им не должно», — подчеркнул заместитель главы правительства.

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Также Байсалов сообщил, что власти Киргизии намерены отменить целый ряд льгот, в частности — увеличить пенсионный возраст для жителей высокогорья и военнослужащих.

В свою очередь заместитель председателя социального фонда Гульнура Жуматаева сообщила, что планируется сократить количество граждан, получающих минимальную пенсию из-за недостаточного трудового стажа, а также аннулировать льготы для пенсионеров на электроэнергию.

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