Горно-Алтайск, , 16:14 — REGNUM В России достичь целей нацпроекта «Здравоохранение» помогает проект #ДоброВСело. Его новый сезон уже стартовал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

#ДоброВСело. Алтайские волонтёры-медики за работой Личный архив волонтёра-медика из Алтайского края Кирилла Коробейникова

С 11 апреля 2022 года в ходе Всероссийского проекта «#ДоброВСело» волонтеры-медики совместно с медицинским персоналом снова будут выезжать в фельдшерско-акушерские пункты деревень и сел, чтобы провести медицинские консультации. Добровольцы также планируют проводить подомовые обходы, чтобы рассказать местному населению о возможности получения бесплатной медицинской помощи и диспансеризации.

Ещё в рамках акции состоятся мастер-классы по первой помощи, субботники по облагораживанию фельдшерско-акушерских пунктов и профориентационные уроки для учеников сельских школ. В этом году выезды продлятся до 31 октября.

«С 2018 по 2021 года в 85 регионах России волонтёры-медики совершили более 3,1 тыс. выездов в отдалённые населённые пункты. Охват жителей сельской местности составил более 25 тыс. человек. Даже во время пандемии COVID-19 наши волонтёры продолжали выезды проекта.

В 2022 году в перечень мероприятий планируется включить события, направленные на профилактику деменции и когнитивных расстройств, а особое внимание будет уделяться профориентационной работе со школьниками», — сообщила при запуске нового сезона председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Мария Якунчикова.

Так, в Алтайском крае 13 апреля планируется проведение работы со школьниками по профориентации в медицину, осмотра населения врачом-кардиологом, для местных жителей будет проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе.

«Мы, Волонтеры-медики, едем со Всероссийской акцией «#ДоброВСело» 13 апреля в с. Залесово Залесовкого района Алтайского края. Начало мероприятий в 10:30 местного времени. Будет проведена лекция по профориентации для школьников в медицину, тренинг для пожилых людей по скандинавской ходьбе, а также организован осмотр врачом-кардиологом, который приедет с нами, на базе местной ЦРБ», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM координатор специальных проектов Кирилл Коробейников.

#ДоброВСело. Алтайские волонтёры-медики за работой Личный архив волонтёра-медика из Алтайского края Кирилла Коробейникова

По его оценке, нацпроект и данная акция реально помогают людям.

«Мы активно участвуем в данной акции. Люди всегда рады нас видеть, спрашивают когда мы приедем ещё. Главврачи больниц и фельдшера ФАПов всегда с радостью помогают нам в проведении данной акции. Я считаю, что наша акция безусловно помогает людям, так как они могут получить специализированную медицинскую консультацию того специалиста, который отсутствует в местной поликлинике, а также получить направление на дальнейшее обследование», — поделился Кирилл Коробейников.

#ДоброВСело. Алтайские волонтёры-медики Личный архив волонтёра-медика из Алтайского края Кирилла Коробейникова

В Чечне 13 апреля волонтеры-медики окажут содействие в информировании населения о необходимости своевременной диспансеризации, а также окажут непосредственную помощь в диспансеризации медицинскому персоналу и проведут подомовые обходы семей, которым необходима помощь.

Похожие мероприятия также пройдут в Ставропольском крае, Волгоградской и Вологодской областях.

Напомним, что благоустройство ФАПов также является важной задачей нацпроекта «Здравоохранение». Так, в регионах Российской Федерации благодаря нацпроекту уже работает 1700 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

В первой половине апреля первых пациентов примет современный фельдшерско-акушерский пункт в селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской области, построенный по нацпроекту «Здравоохранение».

Здание модульного фельдшерско-акушерского пункта включает кабинет приема пациентов, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, холл для ожидания, картохранилище, а также санузел и комнату для персонала. Здание подключено к коммуникациям: имеется газовое отопление, горячая и холодная вода, электричество.

Для комфортного пребывания пациента и медицинского работника ФАП оснащен новой мебелью. Для оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи есть все необходимое оборудование.

«Я очень рада, о таком могла только мечтать. Всегда хотела, чтобы был отдельный процедурный кабинет, детский пеленальный столик и весы. Медпомощь в новом ФАПе будет оказана обширная, потому что он полностью оснащен современным оборудованием. Уверена, что в будущем молодые специалисты приедут к нам работать в таких шикарных условиях, хочется передать им все свои навыки и знания», — прокомментировала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Зинаида Сейкина.

Раньше медицинскую помощь, порядка 900 жителей села Кивать, получали в небольшом медпункте с печным отоплением.

«Здание, которое нам построили, вызывает восхищение. Огромная благодарность за такой ФАП. Теперь мы будем с удовольствием приходить сюда на процедуры. Очень удобное расположение: радом школа, детский сад и почта. С нетерпением ждем открытия», — поделилась впечатлениями жительница села Кивать Анна Аляева.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в новом фельдшерском пункте в Северных Полянках Лузского района Кировской области также начинается прием пациентов в начале апреля.

Поселок Северные Полянки находится в 27 километрах от районного центра и обслуживает 167 человек, в том числе 37 детей. Это жители самого поселка и расположенных рядом деревень. Для фельдшерского пункта закуплена новая мебель: кушетки, инструментальные столики и многое другое.

Также для медицинского работника организовано автоматизированное рабочее место. Фельдшерский пункт будет подключен к единой информационной системе, благодаря чему появится возможность выписки льготных лекарств, приема по предварительной записи.

Кроме того, при необходимости, с места сотрудник сможет записать пациента к районным и областным специалистам. В мае по программе «Земский фельдшер» планируется трудоустройство медицинского работника. За пятилетний период в районах области планируется возвести 210 объектов здравоохранения. Только в 2021 год возведен 61 объект. Сейчас новые ФАПы, амбулатории и офисы врачей общей практики поэтапно вводятся в эксплуатацию.

В текущем году по нацпроекту «Здравоохранение» запланировано приобретение еще 26 быстровозводимых модульных конструкций, а также начало строительства детской поликлиники в Слободском. Кроме того, только в текущем году будет капитально отремонтировано 40 зданий медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов — одно из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его целью является обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям страны.