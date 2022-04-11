Уфа, 11 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Школьные автобусы не смогли уехать в трех направлениях в Янаульском районе Башкирии из-за плохого состояния дорог. Об этом 11 апреля сообщила руководитель центра управления республикой Елена Прочаковская на совещании в этом центре.

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«Сегодня в Янаульском районе в трех направлениях не уехали школьные автобусы, глава района бьет тревогу, поскольку дорога находится в расквашенном буквально состоянии. Дети не поехали в школу. Разбираемся, что и как сделать, чтобы не допускать подобного», — сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии закрыли участок трассы для транспорта из-за паводка.