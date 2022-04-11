Оренбург, 11 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновников в судебном порядке обязали провести обследование дома, в котором часть здания признана аварийной. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Иск в суд подал прокурор. Основанием стали результаты проверки, установившие факт признания многоквартирного дома аварийным в части (восемь квартир) без решения вопроса об аварийности дома в целом.

«Частичное признание дома аварийным создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга в связи с отсутствием сведений о состоянии дома, с учетом наличия угрозы обрушения конструкций со стороны дворового фасада», — подчеркнули в прокуратуре.

Истец просил признать бездействие администрации города и УЖКХ незаконным. Суд удовлетворил требования. Чиновников обязали провести обследование многоквартирного дома по ул. Советской, 27 для определения его аварийности и принять соответствующее решение. Решение суда не вступило в законную силу.

По данным надзорного ведомства, администрация муниципалитета заключила с компанией контракт на проведение детально-инструментального обследования здания, которое в текущий момент не окончено.